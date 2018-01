Apesar do crescimento da oferta de cosméticos para o público masculino, ainda existe carência de certos itens que só nas prateleiras femininas poderão ser encontrados. Já que a indústria não é responsiva na mesma velocidade que a demanda cresce, muitos homens têm se aventurado nos artigos femininos mesmo. E não há problema nenhum nisso.

Aliás, há ótimas opções que podem ser compartilhadas entre os sexos – desde de que você respeite as indicações dos rótulos para tipos de pele, cabelo e modos de uso. Selecionei para você 3 dicas de produtos que valem a pena ser testados e, quem sabe, entrar de vez na sua rotina.

Protetor solar facial com base – todos sabem da importância do uso do protetor solar diariamente. O facial ainda é o mais importante, haja vista a exposição direta e prolongada do rosto ao sol. Além de envelhecimento precoce e câncer de pele, o sol pode causar manchas indesejadas na pele.

A junção do protetor solar com a base é uma saída para quem deseja praticidade e um aspecto natural, pois a base é super sutil, de rápida absorção e deixa a pele com um aspecto mais homogêneo e bonito.

Ele ajuda a disfarçar olheiras, marcas e pequenas imperfeições da pele, além de controlar o brilho excessivo. Dê preferência para protetores com FPS entre 30 e 60. Algumas marcas também oferecem tons variados para se adequar aos vários tipos de pele. E, não se preocupe, ninguém vai achar que você está usando maquiagem!

Xampu à seco – cabelo sujo se denuncia facilmente: fica com aquele aspecto oleoso e, muitas vezes, altera a textura que normalmente o cabelo tem quando limpo e penteado. Os xampus à seco são vendidos em formato de spray e contêm amido de alumínio octenilsuccinato, uma substância que tem a capacidade de absorver a gordura, aliviando a sensação e aparência de cabelo sujo. Pode ser usado também para encorpar o fio, deixando o cabelo mais volumoso e levemente perfumado.

Ele não substitui definitivamente a água e o xampu (não custa avisar né?) e, por isso, não deve ser usado diariamente, mas pode ser seu aliado para eventualidades do dia a dia, como convites inesperados para atividades após o serviço, para quem vai direto para aula após um dia exaustivo, quem usa capacete, homens grisalhos que tingem o cabelo (as lavagens à úmido encurtam a duração da coloração) ou mesmo para àqueles dias muito quentes nos quais você transpira demais e fica incomodado com o cabelo sujo.

Creme facial anti-idade – as marcas da idade também chegam para os homens e, melhor do que remediar depois, é ter hábitos de prevenção a partir dos 30 anos. Procure por um dermatologista para avaliação das reais necessidades de sua pele. Em linhas gerais, as recomendações para cremes anti-idade são: