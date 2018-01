Pois é, homens também têm alguns (pequenos) dilemas na hora de se vestir para ir à praia ou ao clube. Claro que nada comparado ao drama feminino, mas, enfim, a dúvida de hoje é ir de sunga ou bermuda! Questionei alguns homens para entender seus usos e justificativas, dá só uma olhada:

Saiba que não existe certo ou errado, apenas recomendações para você achar a melhor opção para a sua situação. Por isso trouxe algumas dicas para te orientar na escolha da peça ideal.

SUNGA

– NÃO pendure coisas na sua sunga, como a chave do carro ou hotel;

– As mulheres preferem cores neutras, mas cuidado com as sungas brancas, pois podem ser transparentes;

– Sunga se usa com chinelo – jamais com tênis! Por isso, se vai correr, use bermuda ou shorts;

– Geralmente são mais baratas que as bermudas, mas você não poderá utilizá-las no seu dia a dia;

– Sungas favorecem os corpos mais magros e bermudas os corpos mais gordinhos, mas isso não impede o uso livre. Gordinhos que queiram usar sunga precisam de modelos com laterais mais largas (sungão) e cores mais vivas; já os magrinhos devem usar bermudas acima do joelho para não achatar a silhueta;

– Dê preferência para tecidos que secam mais rápido, como a poliamida (leia na etiqueta a composição do tecido), fuja das sungas de poliéster – esquentam demais e podem pegar cheiro ruim.

BERMUDA

– Cuidado para não ficar com a marca da bermuda (coxas brancas), nesse caso é melhor alternar o uso com a sunga durante o dia;

– Em alguns países, como nos EUA, o uso da bermuda é quase unanimidade. Então tente conhecer um pouco dos usos e costumes da região que você pretender ir;

– A bermuda te deixa mais confortável e veste bem qualquer físico (gordinhos e magrinhos), além de permitir que você saia direto para um restaurante, sorveteria ou demais serviços na orla;

– Se você é mais alto, pode usar os modelos que passam – até 2 dedos – do joelho; se for mais baixinho opte por bermudas acima do joelho ou shorts;

– Se você pretende ir à piscina, cuidado, alguns clubes não permitem esse tipo de peça;

– Bermuda pode significar dois custos para você, porque por baixo dela o ideal é usar uma sunga – isso mesmo – não é de cueca que você vai à praia.

Quanto aos modelos, aí sim existem algumas tendências no uso. Para as sungas você deve privilegiar as de lateral larga, tipo boxer. Aquelas sungas cavadas, estilo tanga dos anos 1990, ficaram lá para trás mesmo… quanto mais gordinho, mais larga deve ser a lateral da sua sunga.

Quanto as bermudas, existem basicamente dois modelos atuais para se usar na água. As bermudas d´água com cós estilo surfista (botão ou cordão) e o shorts de elástico.

Façam suas escolhas e aproveitem ao máximo!