Você pode dizer que não gosta de seguir os padrões da moda, porém, mais cedo ou mais tarde vai aderir a alguma referência. Sabe por que isso acontece? Por que apesar de acharmos que somos únicos e temos vontades próprias, o desejo de pertença é mais forte. Precisamos nos reconhecer e ser reconhecidos, precisamos integrar grupos, mesmo que carreguemos conosco algumas pequenas diferenças que dão o tom da nossa personalidade.

E, assim, a moda tem funcionado por fluxos que se alteram em períodos de até 2 anos. Por isso, está na hora de conhecer (ou rever, já que algumas referências perduram) os principais cortes de cabelos que são as apostas para 2016.

Conversei com o cabeleireiro João Furtado, do Red Salon Homem, primeira rede de salões masculinos do Brasil, que nos deu algumas dicas das tendências para eles.

Barba com coque samurai: a febre entre as celebridades se mantém em 2016 e vai ganhar as ruas de vez nesse verão. O visual continua com a nuca bem raspada e grandes coques na parte superior. A barba deve ser mais marcada (baixinha). Mantenha aqueles cuidados básicos com a barba e escolha um desenho mais adequado ao seu formato de rosto.

Topete com californiana: àqueles que não querem ou não podem aderir ao visual samurai há outra opção: continuar arrepiando o topete e raspando as laterais. Esse corte é chamado de Pompadour e, talvez por influência do ícone de moda Mariano Di Vaio (foto), esteja tão em voga. Mas, para ficar com um visual mais moderno e cara de verão, as luzes californianas (bem discretas) prometem ser a novidade no corte.

Undercut com franja: o famoso corte com as laterais e nuca batida e o topo do cabelo mais alto já vem ensaiando sucesso desde o ano passado e promete vingar dessa vez. É um corte que exige um pouco mais de manutenção, mas fornece um visual elegante e charmoso. A principal diferença é que o undercut 2016 deve ter as laterais mais altas e uma franja maior, podendo ser penteada para trás do tipo engomado (igual do cantor Matteus) ou simplesmente bagunçada (estilo Bruno Gagliasso) ou amarrada estilo rabo de cavalo.

Flat tops – para os cabelos afros é a principal aposta, especialmente se virem acompanhados de barbas dando um visual moderno e antenado. João Furtado afirma que esse corte não é fácil de executar e que vai necessitar de manutenção pelo menos a cada 20 dias, por isso, procure um bom salão.