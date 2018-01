Manter alguns fios ou raspá-los? A questão perturba os homens, mas, muitas vezes, assumir a calvície de vez é melhor do que tentar disfarçá-la a qualquer custo. Vamos combinar: chega um ponto em que aqueles poucos fios de cabelo não salvam – e haja criatividade para inventar penteados nesses casos.

Vivemos em uma cultura que valoriza sobremaneira os cabelos. Ser careca também pode ser sinal de personalidade, por que não? Aliás, existe o momento certo para raspar totalmente a cabeça? Quem responde é Rober Borsato, proprietário do Red Salon Homem. “Se você já tem mais couro cabeludo à mostra do que cabelos para cobrir a cabeça é melhor assumir a careca”, diz ele. “E se restaram fios apenas nas laterais também.” Ou seja, nada de tentar deixar esses fios remanescentes crescerem e penteá-los sobre a coroa, ok? O visual é ultrapassado e envelhece.

Outro fator que pode ajudar? Peça opinião das pessoas que o cercam – amigos, a pessoa amada, o cabeleireiro. Quem gosta de você vai falar a verdade. Ainda assim, trata-se de uma decisão muito pessoal que exige reflexão. O consultor de qualidade, Eduardo Cavalera, decidiu raspar a cabeça de vez há quatro anos e, ainda assim, continuou usando boné diariamente por mais dois anos. “Quando fiz 27 anos, vi que o boné não combinava tanto com meu estilo”, conta. “A cabeça raspada acabou caindo superbem. Uso barba, trabalho de roupa social e acho que passo uma boa imagem.”

Dizer que a falta de cabelos e virilidade não são sinônimos é um erro. A ciência, aliás, já tem isso comprovado. Segundo um estudo da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, as pessoas consideram os carecas mais dominantes, confiantes, líderes e masculinos do que os homens com cabelo. Celebridades e atletas que assumiram a calvície também têm contribuído para uma nova perspectiva sobre o tema. Entre eles estão Wesley Sneijder, jogador de futebol holandês, Fernando Scherer, ex-nadador, Jason Statham, ator e lutador de artes marciais, Kelly Slater, surfista, e Zinédine Zidane, ex-jogador de futebol. Há ainda Bruce Willis e Vin Diesel, talvez os mais emblemáticos, já que são galãs adorados pelas mulheres.

Para quem ainda não se convenceu, vale lembrar ainda que raspar a cabeça tem vários outros benefícios: você não gastará mais com salões, terá preocupação zero com o penteado e ganhará tempo, além de uma aparência mais jovem e elegante, já que aquela tentativa frustrada de esconder a careca deixa qualquer um com cara de mais velho e desleixado. Resumindo: esqueça o medo de ficar careca e repense suas possibilidades!