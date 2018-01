Não há dúvidas de que o interesse dos homens tem se voltado cada vez mais para o universo de moda e beleza. Depois de vivenciarmos o boom das barbearias, a adesão recente ao granny hair (cabelo acinzentado) e até mesmo a valorização dos grisalhos, tornou-se iminente o ingresso masculino em uma categoria tão bem conhecida pelas mulheres: a da maquiagem.

Uma pesquisa recém-concluída no Brasil, realizada pela Minds&Hearts com 414 homens entre 16 e 59 anos (e já comentada aqui no À Moda Deles), aponta as mudanças na de se comunicar e consumir do homem contemporâneo. Esse estudo aponta que 31% dos homens preocupam-se mais com o rosto do que com outras partes do corpo, tanto que 39% afirmam usar algum tipo de maquiagem e 67% passariam a usar, sem problemas.

Estamos falando de maquiagens que cobrem simples imperfeições da pele, como corretivos para olheiras ou sobrancelhas, até maquiagens funcionais com compostos vitamínicos e anti radicais livres, ou seja, o homem de hoje está cada vez mais interessado na sua imagem pessoal.

A partir desse novo comportamento, Fabiano Okabayashi, um especialista em beleza masculina, criou o instagram “Maquiagem de Homem” e o canal do YouTube de mesmo nome, que já ultrapassam juntos mais de um milhão e meio de visualizações. Com tamanho público, a necessidade de compartilhar o conhecimento que reuniu durante cinco anos na área foi além do mundo virtual. Confira abaixo um dos vídeos postados por Fabiano!

Dessa forma, Okabayashi coordenará o primeiro curso de maquiagem masculina do país que acontecerá na Escola Madre | Conhecimento Criativo, renomada escola de beleza de São Paulo, que abraçou o projeto pioneiro e servirá como local para o curso.

Para entender mais desse novo comportamento masculino conversei um pouco com Fabiano, confira.

Na história da humanidade o homem já se maquiou tanto quanto a mulher. Você considera que estamos voltando a esse patamar ou isso realmente ficou lá atrás?

Fabiano Okabayashi (F.O.): É difícil dizer o que realmente ficou para trás na história da humanidade, pois, a cada momento, buscamos no passado inspirações para “vestirmos” o homem de hoje. Melhor seria dizer que estamos trilhando um novo caminho na maquiagem masculina e criando um novo patamar para o homem do século XXI.

Qual é o perfil dos homens que se maquiam hoje?

F.O.: É o homem que tem um conceito de beleza desvinculado aos padrões pré-estabelecidos. Ele se conhece e sabe dos artifícios para se apresentar de forma mais segura na sua vida social e profissional.

O que eles mais procuram e usam?

F.O.: O assunto mais procurado é a correção, como olheiras, cicatrizes e doenças de pele. Sendo assim, os produtos mais usados são aqueles para uniformizar a pele e disfarçar imperfeições, como a base e o corretivo.

Como as mulheres têm encarado esse novo costume?

F.O.: Muitas vezes, esses homens são incentivados por suas mulheres, que buscam informações para deixá-los mais seguros em relação à própria aparência. E sim, elas gostam de vê-los mais bonitos!

Você pode dar algumas dicas rápidas e simples para o homem usar no seu dia a dia?

F.O.: Tudo começa com uma boa aparência da pele, pois os homens produzem muito mais sebo do que as mulheres. Uma dica para ganharmos controle sobre isso é investir em um kit de cuidados para a pele, contendo sabonete facial, gel esfoliante e creme hidratante. Trocar o filtro solar por um filtro com cor de cobertura leve é um dos primeiros passos para os homens que desejam usar maquiagem.

O que o curso de maquiagem pretende abordar?

F.O.: Iremos ajudar o homem a conhecer e identificar o seu tipo de rosto e cabelo, assim como os produtos e ferramentas que o ajudam a cuidar da sua pele, do seu cabelo e da sua barba. Meu objetivo é desmistificar os cuidados com a beleza masculina tanto para o homem comum quanto para o profissional da beleza, fazendo com que o homem/cliente consiga arrumar seu próprio cabelo e fazer as correções necessárias em sua pele.

Serviço

Beleza para Homens com Fabiano Okabayashi

Data: 15 de maio, domingo

Horário: das 10h30 às 16h

Local: Escola Madre – Rua Tupi, 831 – Pacaembu

Inscrição e informações: contato@escolamadre.com

Vagas limitadas: 15