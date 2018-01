Você já se questionou por que calças jeans de marcas famosas custam tão (mas tão) caro? Achar que isso é “culpa” apenas da marca baliza os produtos a um mesmo nível de qualidade. E sabemos que, muitas vezes, eles são diferentes entre si. Mas, será que existe tanta diferença assim que justifique calças semelhantes serem encontradas com uma diferença de até 2.151%, isto é, partindo de R$139 até R$2.990?

Vou tentar esclarecer isso.

1. A ideia de que o jeans se tornou uma peça útil para quase todos os ambientes trouxe consigo a necessidade de produtos com maior valor agregado, a isso, entende-se também a etiqueta fixada nele. Muitas pessoas querem exclusividade (e status) no seu look, principalmente quando se trata de uma peça com origem tão popular como é o jeans – ai a marca faz muita diferença para quem compra;

2. Você já provou um terno de qualidade superior? Notou como ele veste bem no corpo? Como dizem: “cai como uma luva”. O jeans mais caro deve, em teoria, ser assim também. Existe muito estudo e cuidado no desenvolvimento e produção dessas peças para que vistam perfeitamente o seu corpo – e isso custa caro para quem produz. Até quem não é muito ligado a moda percebe a diferença quando experimenta peças boas e ruins;

3. Existe muita tecnologia envolvida na produção de uma calça jeans, mesmo nas mais singelas. Especialmente as linhas premium e super premium (as mais caras!) empregam muito mais recursos para garantir um toque super macio, acabamento perfeito, durabilidade e estética exclusiva. Podemos ver no mercado peças desses segmentos que são double-face, com tecidos artesanais, fibras sustentáveis ou nanotecnológicas, com tratamentos químicos naturais, com forros diferenciados e por aí vai. Isso tudo torna a peça única!

4. Mas, nem todo jeans caro é superior! Certa vez visitei uma fábrica de denim (o tecido usado para fazer as peças em jeans) que separava de um mesmo lote produzido o tecido que iria para uma marca popular e uma grife de médio porte. Por isso, atente-se, preço nem sempre é sinal de qualidade. Você certamente já se frustrou comprando algum item caro que não teve o desempenho esperado ou se surpreendeu com uma peça mais acessível.

E ai, qual comprar? Creio que vale bastante compreender a sua motivação da compra e a experimentação dos produtos. Necessidades diferentes vão exigir peças diferentes, claro. Mas bolsos apertados não precisam se contentar com peças ruins. O jeans nacional é considerado um dos melhores do mundo, basta ter paciência para garimpar o seu grande achado.