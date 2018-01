O universo da moda, aos poucos, vem sendo ampliado para o público masculino. Aliás, se formos olhar historicamente para os homens, até a Revolução Industrial eles sempre foram tão ou mais esplendorosos nos usos e costumes do que as próprias mulheres.

Muita coisa mudou, inclusive a forma de acessar informação de moda. A principal fonte de referência e pesquisa para consulta feminina sobre moda deixaram de ser as revistas e tornaram-se os blogs.

Blogueiras, aliás, venceram preconceitos, se profissionalizaram e tornaram-se influenciadoras digitais. Nomes brasileiros, inclusive, têm aparecido em listas internacionais como principais digital influencers do momento.

A questão é que os homens também usam a internet para se informar (e consumir) sobre moda, talvez por ser um meio que lhes garanta maior anonimato ao sondar novas possibilidades e sanar curiosidades, mas, sobretudo, por ser uma forma rápida e objetiva para alcançar informações precisas e gratuitas.

Surge aí o mercado dos blogs de moda masculina – igual esse aqui que vos fala 😉 E não são apenas meia dúzia não, a cada dia novos empreendedores digitais surgem desejando um lugar ao sol: o seu like.

Por isso, criamos uma lista dos 10 mais expressivos blogs brasileiros de moda masculina. Esse cenário é muito dinâmico, o que exige dos blogueiros um alto padrão de qualidade para segurar a audiência – e sua boa posição no ranking.

O que foi considerado nesse ranking?

A quantidade de seguidores nas duas principais mídias sociais (Facebook e Instagram), a posição do blog em buscador para expressão “blog moda masculina” e as estrelas do À Moda Deles para o quesito qualidade (conteúdo, atualização e comunicação visual).

Mais do que um ranking a ideia é oferecer a você uma base com blogs de qualidade. Aproveite!

1º LUGAR

CRIADOR: Guilherme Cury

BLOG: www.modaparahomens.com.br

FACEBOOK: 209,1 mil curtidas

INSTAGRAM: 772 mil seguidores

POSIÇÃO BUSCADOR: 3° lugar

ESTRELAS: 5

2º LUGAR

CRIADOR: Kadu Dantas

BLOG: www.blogdokadu.com

FACEBOOK: 22,1 mil curtidas

INSTAGRAM: 187 mil seguidores

POSIÇÃO BUSCADOR: 1° lugar

ESTRELAS: 5

3º LUGAR

CRIADOR: Leonardo Coloral Leal

BLOG: www.machomoda.com.br

FACEBOOK: 112,7 mil curtidas

INSTAGRAM: 73,5 mil seguidores

POSIÇÃO BUSCADOR: 2° lugar

ESTRELAS: 5

4º LUGAR

CRIADOR: Alex Cursino

BLOG: www.modasemcensura.com

FACEBOOK: 58.948 curtidas

INSTAGRAM: 23,7 mil seguidores

POSIÇÃO BUSCADOR: 5° lugar

ESTRELAS: 4

5º LUGAR

CRIADOR: Lincooln Briniak

BLOG: www.lincooln.com.br

FACEBOOK: 7.306 curtidas

INSTAGRAM: 103 mil seguidores

POSIÇÃO BUSCADOR: 8° lugar

ESTRELAS: 4

6º LUGAR

CRIADOR: Diego Nunes e Saulo Medeiros

BLOG: www.modaparamacho.com.br

FACEBOOK: 9.752 curtidas

INSTAGRAM: 19,1 mil seguidores

POSIÇÃO BUSCADOR: 4° lugar

ESTRELAS: 5

7º LUGAR

CRIADOR: Rodrigo Perek

BLOG: www.rodrigoperek.com

FACEBOOK: 33.396 curtidas

INSTAGRAM: 44,5 mil seguidores

POSIÇÃO BUSCADOR: 6° lugar

ESTRELAS: 4

8º LUGAR

CRIADOR: Marcos Paulo de Andrade

BLOG: www.royalfashionist.com

FACEBOOK: 10.373 curtidas

INSTAGRAM: 64,5 mil seguidores

POSIÇÃO BUSCADOR: 10° lugar

ESTRELAS: 3

9º LUGAR

CRIADOR: Fabiano Gomes

BLOG: www.ocarafashion.com

FACEBOOK: 32.127 curtidas

INSTAGRAM: 41,5 mil seguidores

POSIÇÃO BUSCADOR: 7° lugar

ESTRELAS: 3

10º LUGAR

CRIADOR: Guilherme Marques

BLOG: www.cotidianomasculino.com.br

FACEBOOK: 3.239 curtidas

INSTAGRAM: 19,1 mil seguidores

POSIÇÃO BUSCADOR: 9° lugar

ESTRELAS: 3