Que os smartphones dominaram a vida do homem moderno não há segredos. Talvez a curiosidade maior seja sobre quais aplicativos ele anda usando. Se em 2010 (boom desse tipo de dispositivo móvel) os aplicativos eram raros e pagos, hoje há uma imensidão de opções para serem baixadas nas lojas de apps gratuitamente.

As questões, então, passam ser identificar quais realmente funcionam bem e como se manter atualizado sobre as novidades, afinal, lançam apps novos diariamente. Pensando nessa necessidade selecionei oito opções que podem lhe ser úteis no dia a dia.

Anomo – cansado de paquerar via app só pelas aparências? Talvez você esteja procurando algo a mais do que só um lindo sorrido. E não se preocupe, você não é o único a querer isso, tanto que o app Anomo permite que através de um avatar, de forma anônima, você possa se relacionar virtualmente e ir descobrindo gradativamente, através de jogos e bate-papos, como é a pessoa do outro lado.

Download gratuito – Idioma inglês – Compatível com iOS e Android

Vivino Wine Scanner – você gosta de vinhos mas entende pouco ou tem medo de arriscar em novas marcas? Esse app promete resolver seus problemas e a ideia é muito simples: você tira uma foto do rótulo do vinho e o app procura por preços, sugere harmonizações com pratos e, o mais interessante, aponta opiniões e sugestões de uma comunidade com mais de 10 milhões de amantes de venho. Está num restaurante olhando a carta de vinhos e não sabe bem qual escolher? Escaneie a carta de vinhos que o app te ajuda da mesma forma. E não encerra por ai não! Ele cria um perfil do seu gosto pessoal e sugere vinhos alinhados com suas preferências.

Download gratuito – Idioma português – Compatível com iOS, Android e Windows Phone.

Onefootball – está trabalhando e não pode assistir ao jogo do time do coração? Esse app deixará você informado em tempo real de tudo o que acontece nas partidas dos principais campeonatos do mundo. No Brasil é possível acompanhar a Série A do Brasileirão e acessar informações como classificação do campeonato, rodadas com datas de jogos, notícias, vídeos, estatísticas, dados sobre os times e muito mais. Até transmissão ao vivo ele permite e ainda pode te notificar dos principais lances, como gols e cartões.

Download gratuito – Idioma português – Compatível com iOS, Android e Windows Phone

Wifi Free – seu pacote de internet móvel acaba bem na hora que você mais precisa? Nunca acha um wifi aberto para se conectar? A ideia desse aplicativo é tornar redes privadas corporativas abertas para qualquer um. Os usuários disponibilizam as senhas e o app procura redes próximas para conexão, conforme sua experiência você pode avaliar a rede, o que servirá de base para futuros usuários.

Download gratuito – Idioma português – Compatível com Android

Kindle – esse é um dos muitos apps que permitem fazer leitura de e-books. Eu sou daquela geração que ainda prefere ler livros impressos, passar folha por folha, sentir o cheiro das folhas novas ou amareladas pelo tempo, mas, confesso, nem sempre dá para levar o livro para todos os lugares. Às vezes, ainda, os imprevistos te põem em situações de espera que te fazem pensar naquele livro que ficou lá em casa ou no carro. O Kindle acaba com isso ao sincronizar automaticamente os livros da biblioteca entre os vários dispositivos compatíveis como smartphones, tablets e computadores, assim, é possível continuar a leitura em um dispositivo diferente de onde você parou.

Download gratuito – Idioma português – Compatível com iOS, Android e Windows Phone

Gastos Diários 3 – em tempos de vacas magras, administrar o dinheiro pessoal é uma estratégia vital. Você já deve ter ouvido algum economista pedindo para que se registre os gastos diários, até aqueles mais singelos, para que se tenha um controle real de onde sua grana está indo parar. Mas nem sempre dá para lembrar de tudo ou guardar papeizinhos de pagamento. A ideia do app é tornar esse controle mais fácil, já que o celular sempre está à mão. Você vai lançando os gastos por categorias ou agenda lançamentos fixos mensais e, semanalmente, já pode tirar relatórios dos seus consumos para descobrir onde tem gastado mais. Acho que suas finaças ficarão expostas a outras pessoas que mexem no seu smartphone? Não se preocupe, ele permite o uso de senhas.

Download gratuito – Idioma português – Compatível com Android

Duolingo – quer aprender outro idioma ou reforçar aquele que você já andou estudando? Esse app – superpremiado e elogiado mundo à fora – promete que suas idas a escolas reais estão próximas ao fim. Você pode aprender gratuitamente inglês, espanhol, alemão ou francês diretamente do seu smartphone. Olha quanta economia e praticidade. O interessante também é que você pode continuar sua aula a partir do desktop e retomá-la no app.

Download gratuito – Idioma português – Compatível com iOS, Android e Windows Phone

Kekanto – vai viajar ou quer desbravar novos comércios na sua região? O app Kekanto é um guia com os melhores destinos por meio de opiniões, fotos e dicas dos usuários. Está disponível em São Paulo, Rio de Janeiro e mais de 200 cidades. Você pode descobrir, por exemplo, a melhor opção em restaurante para ir em casal, família, negócios, gastar pouco. Você pode consultar pontos turísticos, programação cultural, gasto médio por pessoa, fazer reserva de hotéis, pedir delivery, encontrar descontos e até ser serviços de marceneiro, chaveiro, pintor, advogado.

Download gratuito – Idioma português – Compatível com iOS, Android e Windows Phone