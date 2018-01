Desde a década de 1930 os óculos de sol tornaram-se objetos de desejo, principalmente porque às recém-criadas celebridades de Hollywood podiam ser facilmente identificadas nas ruas usando esses artigos – ainda – bem estranhos à população. Mas a moda pegou, principalmente porque muitos queriam ser confundidos com artistas ou, no mínimo, viver a experiência de “esconder-se” atrás de um par de lentes escuras.

Após muitas décadas os óculos solares ainda continuam em voga, mas a tecnologia que os envolve evoluiu muito – muito mesmo! Além de novos e diversos materiais para produção da armação, há também novas cores, designs e lentes que garantem maior conforto e segurança para os usuários, tornando-se peças obrigatórias no look diário.

Novidades não faltam nesse segmento. Quer prova disso? Destaco dois recentes lançamentos.

A Cervejaria Colorado, na crista da onda das cervejas diferentonas, lançou uma linha de acessórios inspirados no universo cervejeiro e, nela, há os óculos de sol feitos com o bagaço de malte, ideia para reaproveitar o resíduo da produção das cervejas como estrutura das armações. Os óculos Charles e Layla custam R$459 e podem ser adquiridos nos sites da marca Leaf.

Já a marca Suncode traz ao mercado a linha Eclipse com o status d​a​ ​lente​ ​solar​ ​mais high-tech​ ​já​ ​criada​ ​no​ ​Brasil. ​Isso porque elas ​se​ ​adaptam​ ​a​ ​intensidade​ ​da​ ​luz​ ​solar, permitindo​ ​a​ ​variação​ ​do​ ​espelhamento ​através​ ​do​ ​escurecimento​ ​das​ ​lentes, por isso, ​quanto​ ​maior​ ​a​ ​claridade​ ​mais​ ​espelhado​ ​os​ ​óculos,​ ​e quanto​ ​menor,​ ​as​ ​lentes​ ​ficam​ ​mais​ ​claras​ ​se​ ​aproximando​ ​dos​ ​modelos​ ​com​ ​lentes​ ​coloridas e​ ​translúcidas​ ​que​ ​são​ ​tendência​ ​neste​ ​verão. ​A linha conta ainda com óculos​ feitos 100% no Brasil, mas com tecnologia Suíça nas armações, através do​ ​material​ ​Grilamid​​®​ ​TR-90,​ ​que possibilita​ ​um​ ​produto​ ​leve​ ​e​ ​confortável​ ​para​ ​o​ ​usuário (​peso​ ​dos​ ​óculos​ ​é​ ​de​ ​apenas 16​g). As peças saem por ​R$340​ ​e​ ​serão ​lançadas ​com​ ​um​ ​estoque​ ​limitado​ ​para​ ​pré-venda​ ​promocional de​ ​06/11​ ​a​ ​12/11 direto no site da marca Suncode.

Rústico ou tecnológico? Na dúvida pode ficar com os dois (risos).