Os óculos de sol, que além de proteger os olhos dos raios UV dão um toque especial ao look, deixando a produção mais elaborada, destacando um estilo e até favorecendo o formato de rosto, acabam sendo um dos acessórios indispensáveis em países com alta incidência solar, como é o do Brasil.

Contudo, nem sempre conseguimos encontrar os óculos perfeitos para o nosso rosto. Aliás, parece que aquele modelo que você mais gosta ou que está na moda nunca lhe cai bem! E, de fato, entre tantos modismos, marcas e modelos, a prioridade é equilibrar uma peça que valorize as linhas do seu rosto e que caia no seu gosto.

Pensando nisso, separei algumas dicas para escolher o modelo ideal para os 5 principais formatos de rosto. Veja!

Rosto Oval

Para quem tem esse formato de rosto, a tarefa de escolher os óculos se torna mais fácil. O rosto oval recebe bem qualquer modelo, sem restrições. O cuidado fica por conta do tamanho; atente-se para não adquirir um acessório muito grande que esconda sua expressão facial, ou muito pequeno que seja confundindo com uma peça infantil.

Rosto Redondo

Para quem tem rosto redondo (largura igual ao comprimento), a indicação principal é evitar os modelos com linhas arredondadas, pois elas acentuam ainda mais os traços delicados. Para contrastar, aposte nos modelos com linhas retas bem marcadas. As lentes gradiente também ajudam a alongar visualmente o rosto.



Rosto Quadrado

Com traços muito fortes e marcantes, o rosto quadrado exige óculos com extremidades arredondadas. Isso porque esse estilo de armação pode suavizar a expressão – principalmente as linhas do queixo.

Rosto Triangular

O modelo triangular combina com óculos de lentes redondas, assim como o modelo aviador. É importante que os óculos tenham as laterais arredondadas e a parte superior mais larga que sua mandíbula, pois deixam o rosto – que tem um aspecto mais fino – com uma leve achatada, na região dos olhos, o que confere um visual proporcional. Modelos com detalhes na parte superior também ficam bem nesse formato de rosto.

Rosto Triângulo Invertido (Coração)

Este formato de rosto tem a mandíbula estreita e uma testa larga, por isso, o objetivo é aumentar a parte inferior dando proporção as linhas da face. Os modelos mais arredondados são os indicados, especialmente com detalhes ou maiores na parte de baixo da armação.

Vale ainda prestar atenção em algumas cores que combinam melhor com os diferentes tons de pele. Para pele negra, óculos nas cores preto, branco, âmbar e tartaruga. Para pele mais clara, a cor tartaruga. Para cabelos escuros, armações com tons avermelhados ou vinho são excelentes.

*Artes www.clearly.ca

* Colaborou com conteúdo Moda Solar.