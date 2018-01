O calorão parece, enfim, ter ido embora das regiões Sul e Sudeste do país. Além de ter provocado uma corrida aos armários pelas blusas, jaquetas e cachecóis, a mudança repentina do clima deve trazer de volta barbas mais cheias e encorpadas, afinal, além de estar em voga, elas garantem um rosto mais quentinho.

Mas para aderir a esse estilo cada vez mais em alta, é preciso seguir alguns preceitos básicos. Separei 5 dicas para você cuidar da sua barba.

De olho na coloração: os fios brancos costumam aparecer primeiro no rosto e alguns homens não gostam da aparência visivelmente envelhecida. Se você é um desses, opte por usar um produto para colorir os pelos – facílimos de aplicar e que deixam um aspecto discreto e natural durante 15 até 30 dias.

Cuidados com a higiene: deixar o xampu escorrer e achar que é o suficiente para limpar a barba é um dos maiores equívocos da comunidade barbada. Os pelos faciais acumulam sujeira ao longo do dia – poluição, oleosidade e até mesmo restos de comida. O ideal é lavá-la diariamente com sabonete neutro, com o próprio xampu do cabelo ou com os xampus específicos para barba que já existem no mercado.

Volume na medida certa: volumosidade não significa deixar a barba crescer desordenadamente para todas as direções possíveis. Mesmo para manter o aspecto “barba cheia”, é necessário cuidar dos fios, aparar periodicamente as pontas de forma simétrica e pentear, em alguns casos utilizando produtos que ajudam a marcar o visual (como ceras ou cremes específicos para modelar barba).

Atenção a hidratação: no inverno o tempo fica mais seco e as pessoas acabam bebendo menos água, isso afeta diretamente a aparência dos fios da barba e do cabelo – e da pele. Manter-se hidratado ajuda a garantir a qualidade e a hidratação dos pelos e pele que os sustentam, resultando numa aparência mais saudável e fios disciplinados.

Use loção pós-barba: no frio a pele sofre demais e acaba ficando ressecada. Os banhos quentes (inevitáveis) são outro grande vilão já que removem de forma excessiva a oleosidade natural da pele. Por isso, é importante regular a temperatura da água para o menos quente possível e, logo após fazer o acabamento da barba, é indicado usar alguma loção pós-barba, pois além de hidratar ela deve acalmar a pele do rosto irritada pela lâmina.

