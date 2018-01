Demorou, mas o outono deu sua cara (pelo menos no sul e sudeste do país). Essa época é desejada por muitos pelo conforto térmico, mas principalmente por deixar as pessoas mais elegantes. E parte dessa elegância vem dos acessórios.

Os cachecóis e as echarpes são acessórios que ajudam a esquentar o peito e o pescoço, mas, sobretudo, ajudam a construir um visual mais moderno e nobre. E, muito provavelmente você não saiba, mas a linha vertical que essas peças constroem ao longo do tronco acaba ajudando a “emagrecer” (diminui visualmente suas proporções), pois cria um ponto focal interessante e direciona o olhar de forma verticalizada.

Da mesma forma, se seu pescoço é curtinho, priorize as peças mais fluidas e longas e amarrações que não se amontoam nessa região. Caso contrário, você terá uma silhueta muito mais achatada por perder totalmente a visão do pescoço.

Mas qual a diferença entre cachecol e echarpe? Ambos têm a mesma função, mas o cachecol é feito de materiais mais pesados como tricô ou lã e geralmente é uma tira mais estreita, enquanto a echarpe é feita de materiais mais leves como o algodão e tem um formato maior e retangular. Por isso, o cachecol é indicado para dias mais frios e as echarpes para os dias amenos.

Para o sucesso de uma boa escolha há dois aspectos a se considerar: a cor/estampa e a amarração.

Existe uma infinidade de cores e estampas em cachecóis e echarpes, exatamente para que você coordene melhor com cada look. Como acessórios que são, eles devem dar o acento final, geralmente como um ponto de destaque. Aproveite essas peças para inserir um pouco de colorido no seu visual de inverno, quase sempre tão monocromático.

– Se quer algo mais discreto, busque um cachecol/echarpe com uma cor próxima ou igual a da sua camiseta/camisa ou jaqueta/blusa.

– Se quer algo mais moderno, busque uma cor diferente para o cachecol/echarpe da sua camiseta/camisa ou jaqueta/blusa.

– Se quer algo mais criativo, arrisque-se na mistura de estampas e cores.

Esses acessórios também vão ganhar significados diferentes conforme você fizer a amarração, isto é, podem parecer mais discretos, sóbrios, clássicos ou supermodernos. Para cada ocasião e look é preciso repensar a melhor amarração. Particularmente gosto muito do vídeo abaixo que ensina 10 formas de amarrar, do simples aos nós mais elaborados. Confira.

Agora é só criar a seu gosto – e ainda ficar quentinho!