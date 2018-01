Nem só de corpinho bonito vive um homem moderno, pelo menos isso é o que prega uma geração saúde que tem mobilizado milhares de pessoas pelas redes sociais (e parques públicos) Brasil à fora. Estou falando da Mahamudra Brasil.

Não precisa nem ter conta em alguma rede social (a principal que eles usam é o Instagram @mahamudrabrasil) para ter tido algum contato com o grupo – vez o outra aparece em algum canal de televisão ou em reportagens e posts de blogs.

Mahamudra é um termo sânscrito que se refere a verdadeira essência dos ensinamentos de Buda, mas para chegar ao famoso consumo de 700 a 2000 calorias por aula, é preciso mais do que meditação, aí o método integra exercícios de crossfit com equipamentos que variam entre kettlebells, sandbags, TRX, barras, argolas e elásticos, artes marciais, meditação, esportes aeróbicos, ginástica natural, treinamento para maratonas, tudo isso em aulas pesadíssimas – diga-se de passagem – que o aluno só descobre no momento exato da aula o que lhe espera para aquele dia.

Mais do que exercícios físicos, a Mahamudra Brasil se apresenta como um método de desenvolvimento humano focado na constante evolução do ser, com trabalhos focados nos três pilares do indivíduo: corpo, mente e espírito. Os idealizadores desse grupo foram Cesar Curti e Bruno Peloy, ambos com passagens pelo mundo da moda, mas que em algum momento repensaram valores de vida e empreenderam seus preceitos num método de valorização holística do ser. Ainda que o principal fator de procura à Mahamudra Brasil seja por fins estéticos (as barrigas tanquinho são objeto de desejo para muitos!), o grupo promete entregar mais do que beleza aos praticantes.

Apesar do cunho espiritualizado, do autocontrole e da disciplina, é o aspecto profano que gera mais mídia espontânea para o negócio. Tudo por conta dos dois principais porta-vozes do grupo: Erasmo Viana (noivo da blogueira fitness Gabriela Pugliesi) e Jonas Sulzbach (ex-BBB, também famoso por nudes vazado na internet). Ambos esbanjam corpos torneados e muuuuuita dedicação ao método.

As fotos sem camisa dos dois nas contas pessoais ou corporativa da Mahamudra Brasil no Instagram se misturam com outras centenas de fotos de posições de Yoga (asanas), celebridades suadas, pratos saudáveis, testemunhos de superação e mensagens de motivação. É um caldeirão que tem dado resultados, tanto para os adeptos de um novo estilo de vida, quanto para os novos empresários: criada em 2013 já conta com representações em São Paulo, ABC, Campinas, Campo Grande, Salvador, Ribeirão Preto e Los Angeles.

O fato é que essa turma veio sintetizar os paradoxos da contemporaneidade. Uma nova geração mais saudável, vaidosa e espiritualizada, para a qual uma boa selfie no espelho é preciso ter muito mais do que só barriga chapada e carão. Afinal, como disse o poeta romano Juvenal, “mente sã num corpo são” é o que as pessoas deveriam desejar para suas vidas.