Final de janeiro é o grande momento esperado pelo varejo de moda e pelos consumidores, pois é agora que começam as mega liquidações de final de estação, afinal, após o Carnaval os lojistas entram definitivamente com suas coleções de outono.

Para quem não gosta de gastar muito dinheiro com roupas novas é um ótimo momento para o consumo e, para quem gosta muito de comprar, é o momento de muitas oportunidades.

Mas, cuidado, essas liquidações podem esconder grandes emboscadas. Em qual sentido? Gastar mais do que o desejado e comprar coisas inúteis que provavelmente ficarão esquecidas no fundo do seu guarda-roupas.

Para aproveitar o melhor das liquidações, separei algumas dicas importantes que podem lhe ajudar.

1. Peças atemporais: nas liquidações encontramos muitos produtos que estão saindo de moda e, portanto, devem perder o interesse rapidamente. A ideia é priorizar os produtos mais clássicos ou básicos, pois você poderá usá-los em qualquer momento do ano. Priorize peças lisas, de cores menos impactantes e modelos mais neutros.

2. Respeite seu estilo: liquidações podem ser tentadoras e nos estimular a fazer loucuras, por isso, tenha sempre em mente: essa peça é a minha cara? Sempre compre produtos que tenham a sua identidade e que reflitam a sua personalidade, não compre só porque está com preço bom. Economizar dinheiro não significa pecar na autoimagem. Se o produto gerou dúvidas, deixe ele na arara e foque em outras coisas, certamente você encontrará uma peça mais adequada.

3. Se planeje e não compre por impulso: tenha em mente antes de sair de casa quais peças realmente deseja ou quais que lhe faltam no armário, assim você evita comprar coisas repetidas ou gastar dinheiro com peças que não são prioritárias nesse momento. Afinal, será que sua camisa social branca não está mais velha do que aquelas três bermudas da promoção? É importante também ter uma ideia do valor que você pode gastar para não estourar o orçamento na emoção do momento.

4. Conheça marcas novas: nas liquidações todas as lojas entram em promoção, isso significa que aquela marca que você sempre achou admirou, mas nunca teve condições de comprar, também estará com preços mais baixos. Marcas famosas são boas por dois motivos: geralmente têm melhor qualidade, seja no tecido, no acabamento ou na modelagem; e acabam dando um up no visual. Aproveite os descontos e invista numa peça boa para momentos mais importantes como um casamento ou uma reunião na empresa. Ao invés de comprar 3 camisas de qualidade medianas, permita-se investir em um produto superior.

5. Peças mais criativas: talvez você já tenha visto alguma peça mais ousada e não tenha tido a coragem de comprá-la porque sabe que vai usar pouco. As liquidações são um ponto a seu favor: pague menos naquilo que você usará menos. Permita-se experimentar peças novas, como camisas estampadas, modelos mais justos (slim), um blazer para usar com jeans.

6. Peças que combinem: acima de tudo faça uma compra consciente. Tenha em mente se aquilo que você está comprando vai combinar (coordenar) com as peças que você já tem em casa. Evite comprar uma camisa sabendo que ainda não tem a calça que combina com ela. Se você gostou muito de determinada peça, priorize achar um par para ela, mas não deixe isso para depois, pois ela pode virar um elefante branco no seu guarda-roupa.