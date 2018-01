Ok, o calor não chegou (ainda), mas quem disse que precisamos de altas temperaturas para usar óculos escuros? Por isso, você que é ligado na moda, já pode se preparar – e procurar – os novos modelos que fizeram a cabeça – literalmente – dos fashionistas de plantão nas últimas semanas de moda.

Para você que não conhece muito bem a dinâmica do setor, vale uma informação: nem só àquilo que é desfilado dentro dos pavilhões das semanas de moda mundo à fora é o que vai cair no gosto do povo, mas aquilo que os convidados e bicões usam na porta desses pavilhões também. É o que chamamos de street style, uma forma – teoricamente – mais natural de visualizar as diferentes maneiras como as pessoas usam e coordenam produtos que vem das mais variadas origens, como acervo pessoal, brechós, marcas alternativas, marcas de vanguarda ou produção própria. Um dos precursores dessas fotos espontâneas foi o fotógrafo Scott Schuman, criador do aclamado site The Sartorialist.

Mas, voltando ao tema, a aposta em óculos solar são os de lentes translúcidas com cores fortes como o laranja, amarelo, rosa e azul (não estou falando dos óculos espelhados!). Aliás, lentes translúcidas não são nenhuma invenção do século XXI, mas pretendem resgatar um ar mais fresco, alegre e aproximante para às peças, já que tantas vezes as lentes escuras não ajudam nesse sentido.

Quanto ao modelo de armação da estação, esse fica à sua escolha, mas cuidado para optar por aquelas que harmonizem com o seu formato de rosto. Já tratei desse tema em outra pastagem, confira aqui.