A moda masculina não para de surpreender. E surpreende porque o homem atual está cada vez mais aberto as novidades e disposto a experimentar novas estéticas, por mais que elas fujam dos conceitos conservadores.

Quer um exemplo? Já reparou com a moda masculina está mais alegre e com a cara brasileira? Pois é, culpadas são as estampas. Elas entraram no guarda-roupas masculino através das tie dye (na época dos hippies), listras e dos xadrezes, mas essas foram só a porta de entrada para que diversos outros padrões fossem incorporados e usados – sem medo e preconceito – pelos homens.

Hoje é bem mais fácil encontrar peças com estampas divertidas e inusitadas, desde as tradicionais caveiras (agora na versão mini) como rosas, borboletas, flores e poás (aquelas bolinhas).

A longa crise econômica e as novas gerações permissivas têm afetado o gosto do homem contemporâneo. E isso tem ficado cada vez mais claro para as marcas, tanto que elas têm programado apostas de temas para as estampas conforme as coleções. Isso mesmo! Ontem você usou formas geométricas por influência étnica, hoje são insetos e no inverno do ano que vem será outra referência.

O importante é você saber que uma moda não desaparece totalmente de uma estação para outra. Na verdade, ela tende a durar entre 3 e 4 coleções, ou seja, se você for rápido na compra da sua estampa poderá prolongar o uso dela por até 2 anos.

As coleções Primavera-Verão 2015/2016 já estão nas lojas e, como dito, trouxeram algumas estampas de outras estações. O principal destaque são os insetos nas camisas e camisetas, mas há várias peças com esse print.

Algumas marcas de vanguarda no exterior e no Brasil já vêm apostando nos insetos e, ao que tudo indica, agora vai emplacar por aqui também, já que grandes varejistas lançaram modelos para sentir a aceitação do mercado – o que já é um bom sinal.

Mas calma, se você não gosta da ideia lembre-se que a moda hoje é democrática: usa quem quer e o quanto quer. Dose a quantidade no look conforme seu nível de ousadia. E, o fundamental, é se identificar com a estética, já que ela resulta numa imagem mais despretensiosa, informal e divertida, o que pode não ser condizente com o seu estilo de vida.