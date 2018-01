Tem homem que ama cores sim, mas também tem vários bloqueios para explorar em peças de maior destaque, como uma calça ou camiseta. A dica então é começar a experimentar nos pequenos detalhes e acessórios. Uma dessas opções – que aliás está bombando nas ruas – são as meias estampadas e as coloridas.

Até um ano atrás era um sufoco achar esse tipo de produto no varejo brasileiro. Hoje até as lojas de departamento vendem, exatamente porque o público masculino aceitou bem a ideia. Tecnicamente falando algumas marcas só decidem vender determinado produto quando pelo menos 16% do seu público-alvo já aderiu à moda, isto é uma garantia de vendas para elas.

Aliás, num país quente como o nosso é impossível usar calçado sem meia. Então porque não fazer desse produto um pontapé para experimentações mais ousadas de cores no look? Veja algumas dicas simples que preparei para você começar a experimentar.

1. Para usar meias coloridas lisas você precisa esquecer da regra que com muito custo decorou, que diz “meia deve combinar com a cor do calçado ou com a cor da calça” (risos). Ela está certa, mas nesse caso a ideia é dar destaque à meia, por isso ela pode gerar maior ou menor contraste entre as cores do calçado e da calça. Seu nível de ousadia – e a ocasião na qual usará o visual – é que determinarão sua mistura de cores.

2. Você também pode buscar uma estampa que tenha em si a mesma cor da calça e/ou do calçado. Cores próximas também funcionam nessa regra, assim como os tons diferentes de vermelho nas fotos abaixo. Fica um visual mais divertido, mas sem chamar tanto a atenção devido a harmonia construída. O risco de errar também é bem menor.

3. Estampas menores, estilo gravataria ou poás (bolinhas), são mais fáceis de vestir do que estampas muito grandes. Por serem um pouco mais formais, elas podem ir até para o ambiente de trabalho sem traumas.

4. Um look monocromático (ou seja, de uma cor só) aceita meias estampadas ou lisas coloridas para quebrar a rigidez da estética. Nesse caso opte por uma estampa, mas que tenha também um pouco da cor do visual. Se preferir a meia pode ser lisa, mas aí o ideal é a que a cor não seja muito discrepante da cor do look.

5. Outra opção, muito simples aliás, é combinar a meia com outra peça do look. Por exemplo, a cor/estampa da meia igual a cor/estampa da gravata ou camisa.