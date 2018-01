Enquanto alguns bradam que a vaidade masculina é coisa de nicho, restrita a poucos, o mercado consumidor revela-se bastante diferente disso. Ainda na onda dos salões masculinos e barbearias vintage, o alerta de um novo homem consumidor vem agora do comércio de cuecas!

E quem afirma isso não sou eu não, mas é o Sebrae através do seu boletim de tendências divulgado pelo setor de Inteligência Setorial, o qual mostrou que o mercado de moda íntima masculina está em expansão. Amparando-se em resultados de uma pesquisa do Instituto de Estudos e Marketing Industrial, que entrevistou 1.110 voluntários, observou-se, pela primeira vez, que os homens estão gastando mais com peças intimas do que as mulheres: a média da última compra dos entrevistados foi de R$ 115, enquanto a do público feminino foi de R$ 93,20.

A pesquisa ainda aponta que a maior parte dos consumidores tem idade entre 25 e 34 anos; 90% realizam suas compras pessoalmente e em lojas físicas e que 64% dos consumidores brasileiros costumam comprar roupa íntima pelo menos uma vez por mês.

Você pode, ainda, acreditar num estereótipo há muito tempo vendido de que vaidosos são os ricos… Mas, na realidade, essa pesquisa também confirma o contrário, já que 59,8% dos consumidores assíduos são das classes econômicas B2 e C (vulgo classe média).

O homem também tem sido criterioso na hora de comprar, pois além de procurar cuecas confortáveis (tecidos macios, sem costura), com melhor vestibilidade (modelagem da peça), também querem peças esteticamente atraentes. Isso tudo, certamente, é resultado de dois fatores primários: uma geração fitness que dá ênfase ao corpo trabalhado (sempre que possível sem camiseta) e o comportamento de exibir o elástico da cueca.

O fato é que muitas marcas estão investindo seriamente na criação e divulgação de novos produtos, o que traz muito mais diversidade e qualidade para o consumidor. Mas, seja boxer, slip, sungão ou samba canção – pagando muito ou pouco – o importante é estar feliz com as suas escolhas.