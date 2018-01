Os modismos trazem muitos benefícios as pessoas (ao contrário do que podem achar alguns) e um dos últimos beneficiados foram os homens, especialmente aqueles de cabelos grisalhos.

Se há dois anos era preciso brigar com os fios brancos para não aparentar ser mais velho do que gostaria, hoje o grisalho está em evidência e, até quem não é grisalho, tem tentado conquistar uma imagem mais platinada.

São os famosos que muitas vezes ditam modas. E grisalhos famosos sempre existiram, claro. George Clooney, por exemplo, desde seus primeiros fios brancos foi amado por uma legião de mulheres e abriu caminho para uma nova estética. Aqui no Brasil, especialmente nos últimos meses, temos visto vários famosos ganharem evidência com seus grisalhos: Otaviano Costa apresentando o Vídeo Show, Reynaldo Gianecchini na novela Verdades Secretas e Alexandre Nero em A Regra do Jogo, sem esquecer de outros mais experientes como Edson Celulari e Alexandre Borges.

Mas os cabeleireiros advertem: cabelo platinado é só para quem realmente já tem fios grisalhos, pois produzi-los artificialmente é muito complexo, caro e difícil de dar manutenção.

Não pense, no entanto, que é só curtir suas madeixas sem preocupação nenhuma, o grisalho precisa de muitos cuidados com seus fios: hidratação regular, cortes frequentes para evitar o ar de desleixo e, talvez o mais importante, aplicar tonalizantes para evitar que os fios fiquem amarelados.

Tonalizante não é tintura! E existem produtos específicos para cuidar e manter o cabelo grisalho. Enquanto a tintura penetra na estrutura do fio, o tonalizante para cabelos grisalhos deposita pigmentos na cutícula do fio, sendo, portanto, de menor fixação – dura em torno de 20-25 lavagens.

Na hora de comprar o produto, geralmente em formato de xampu, você precisa saber quantos por cento de cabelo branco já tem – na dúvida consulte um especialista pela primeira vez.

Separei uma listinha de produtos específicos para manter o cabelo grisalho. Espero que você se inspire e assuma sua beleza natural.