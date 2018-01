Pulseira é um dos acessórios mais aceitos e utilizados pelos homens: são discretos e para quem já usa relógio é muito fácil se acostumar com o objetivo no braço.

Mas é preciso entender que as pulseiras são complementos do visual e, por isso, precisam ser trocadas conforme o look e o compromisso social. Isso mesmo, pulseira é como sapato, para cada ocasião pede-se um modelo diferente.

Aliás, existem diversos modelos que combinam bem desde a pessoa mais despojada até a mais formal. O que determina o seu uso, no entanto, não é o material, mas sim o seu design. Separei algumas dicas para você acertar na escolha.

Pulseiras despojas – podem ser usadas no dia a dia ou em atividades profissionais menos formais. Combinam bem com camiseta, calça, bermudas e sapatênis. Geralmente são pulseiras mais grossas, coloridas, misturam materiais e tem até pingentes. As pulseiras de couro, plástico e prata são as mais comuns nesse tipo.



Pulseiras formais – ocasiões e profissões mais rígidas também podem absorver essa peça, por exemplo, num casamento ou num look de terno completo. Nesse caso as pulseiras têm menos informação visual, são mais finas e usadas sozinhas – no máximo com o relógio. São tão discretas quanto a roupa que a acompanham. O material que mais se destaca nesse grupo são os metais e o couro.

Mas para quem gosta de seguir a moda, lá vai uma dica. As pulseiras com referência náutica estão bombando: âncoras, anzóis, timão e azul e branco.

Independente da sua escolha, duas regras precisam ser observadas:

1. A pulseira deve seguir a proporção do braço e pulso, logo, braços finos ficam melhores com pulseiras menores;

2. Quanto mais descontraído e divertido for o seu look e seu jeito de ser, mais você pode abusar nas misturas e combinações de cores.

Ah! E antes que alguém pergunte: você pode usar em qualquer braço e até nos dois braços ao mesmo tempo. Divirta-se!