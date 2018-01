Cultura cervejeira não é um termo comercial, tão pouco novo. Na realidade foi criado para designar uma revolução no consumo da bebida, já que, ainda na década de 1970, muitos californianos puderem viajar à Europa e conhecer as surpresas gastronômicas e etílicas de países consagrados na produção de cerveja, como é o caso da Inglaterra, Alemanha e Bélgica.

Ao retornarem aos EUA, buscaram criar opções de cerveja com maior qualidade que, invariavelmente, estão associados aos processos artesanais. Essa “revolução cervejeira”, no entanto, não ficou restrita à América e desde 1990 vem mostrando seus ecos na produção brasileira de cervejas artesanais.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Cerveja (Cerv Brasil), as cervejas artesanais, também chamadas de especiais, ocupam junto com os rótulos importados e as industriais de categoria premium 5% do mercado nacional, mas têm previsão de dobrar o número de vendas nos próximos cinco anos. Enquanto em alguns mercados o consumo da cerveja artesanal isoladamente corresponde até 30%, como China e Europa, no Brasil não representa 1% das vendas.

Porém, o brasileiro ainda está conhecendo esse produto especial, afinal, existe uma paixão declarada por cerveja: uma pesquisa realizada pelo Ibope (2013) revelou que ela é a bebida preferida de 67% dos brasileiros para comemorações. No entanto, o perfil de consumidor ainda é bastante segmentando, já que a classe C prefere as marcas comerciais e as classes A e B demonstram preferência por cervejas especiais. Estima-se que existam hoje no país pelo menos 500 cervejarias artesanais.

Essa segmentação pode ser compreendida, também, pelo próprio processo de ‘gourmetização’ que a sociedade ocidental tem sofrido, no qual o gourmet tornou-se – erroneamente – sinônimo de produto caro e de qualidade. E, de fato, garrafas de cerveja artesanal partem de um preço médio de R$15, ainda inacessível para muita gente.

Claro que nem tudo é culpa só da ‘gourmetização’. O processo produtivo das cervejas artesanais e, sobretudo, a tributação são dispendiosamente mais altos. A cervejaria DUM coordena a produção de um zine em Curitiba/PR que trouxe na edição de 2016 um infográfico bastante explicativo sobre o assunto.

Acesse o zine abaixo:

Documento aqui PDF

Destaco nesse conteúdo à seguinte conclusão: “a resposta é que eles [cervejarias grandes] possuem isenções fiscais gigantes e com isso não pagam os mesmos impostos que as cervejarias artesanais pagam. Esse é o motivo da distância tão grande entre uma artesanal e uma cerveja de um grande conglomerado”.

Numa tentativa de propagar essa tal cultura cervejeira entre diversos públicos, vários esforços vêm sem realizados no país. O mais recente deles foi o 1º Festival Cultura Cervejeira, que já nasceu com o título de maior encontro de cervejas artesanais do estado de São Paulo e contou com apoio oficial da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), realizado entre os dias 21 e 23 de abril na cidade de Campinas, no Expo Dom Pedro.

Além de valorizar os verdadeiros protagonistas da produção de cervejas de qualidade e de puro malte do Brasil, o 1º Festival Cultura Cervejeira reuniu palestras e workshops, bandas, food park, moda, decoração, tatuagem, barbearia e alguns fornecedores de insumos e equipamentos para cervejarias, além, claro, de dezenas de marcas artesanais que puderam trazer suas novidades e apresentar seus rótulos para degustação.

Vale destacar também que as novidades não ficaram restritas apenas as cervejas, amantes do sabor característico da bebida puderam conhecer os chocolates fabricados com lúpulo e malte, da Cacau Beer, e provar o famoso pão fabricado com malte servido num lanche com maionese produzida a partir da cerveja.

Fotos: Eduardo Vilas Bôas/À Moda Deles

Enfim, tudo leva a crer que a nova postura de um consumidor menos ansioso e mais qualitativo também está chegando ao mercado das cervejas, afinal, cerveja artesanal se aprecia com calma e moderação (nada de bebedeira!).