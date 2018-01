Os bolsos nas camisetas masculinas chegaram e ficaram. Já reparou? Coloridos, em outros tecidos, estampados, tem para todos os gostos. Mas eles nem sempre estiveram ali, a ideia de uma moda básica tem sido expandida para peças com um pouco mais de valor agregado.

Quero dizer que à medida que o homem moderno tem se permitido experimentar novas peças e combinações, o mercado vai ajustando os produtos. Assim, a camiseta lisa tem ganhado alguns detalhes.

Os bolsos além de agregarem valor ao design das peças, também ajudam a indústria a dar destino mais nobre a retalhos de tecidos empregados em outros produtos. Dia desses vi em uma loja uma camiseta com bolso estampado do mesmo desenho de uma camiseta que havia comprado meses atrás em outra loja.

Bolsos estampados também são a porta de entrada de muitos homens ao universo das estampas. Muitos deles até gostam de camisetas inteiramente estampadas, mas têm vergonha, são recriminados ou até não sabem usar. Por isso, um pequeno detalhe no peito (ou nas mangas ou na barra da camiseta) pode ajuda-los a quebrar essas barreiras, afinal, quanto mais vemos e usamos algo, mais aquilo se torna natural.

Outro fator importante talvez esteja na necessidade de alguns grupos marcarem posição de gênero. Afinal, com o crescimento da moda sem gênero, muitos homens procuram – consciente ou inconscientemente – afirmar sua masculinidade e os bolsos em camisas e camisetas estão historicamente ligados à ideia do masculino, já que são funcionais e não estéticos (já reparou como as roupas femininas quase não têm bolsos?).

Fato é que a moda nunca esteve tão democrática! Escolha livremente e divirta-se com tantas opções.