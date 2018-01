Velho Chico, a nova novela do horário nobre da TV Globo, nem bem começou e já chama a atenção do público por vários aspectos: direção de arte, elenco, história, figurino, fotografia, além de uma fantástica trilha sonora.

Como não poderia deixar de ser, a caracterização dos personagens sempre tem um destaque maior, principalmente entre o público feminino, haja vista a variedade de elementos à disposição, como batons, esmaltes, roupas e acessórios. Mas, dessa vez, as atenções estão focadas num homem: Rodrigo Santoro.

As madeixas encaracoladas ostentadas pelo protagonista Afrânio foram inspiradas no visual de Caetano Veloso, no auge do movimento tropicalista, em meados dos anos 1960, época retratada pela novela, afirma Rubens Liborio, supervisor de caracterização da novela.

Os cabelos cacheados, a propósito, já vêm há tempos tentando emplacar novamente entre o gosto popular. Após anos e anos de alisamentos (inclusive para o masculino), a novela deve colaborar como um forte vetor para essa estética virar moda, ou seja, uma força a mais para você assumir seus cachos.

Mas, será que é difícil manter os fios cacheados em ordem e bonitos? Fui buscar essa informação com Rober Borsato do Red Salon Homem, primeira rede de salões masculinos do Brasil. Confira as dicas.

Sem desleixo: o ideal para os caras manterem o visual em dia é fazer manutenção e acabamento do corte a cada 15 dias, pois os cacheados são mais volumosos e podem acabar dando um ar de desleixo. Além disso, é necessário fazer hidratação que evita que as pontas fiquem quebradiças e ressecadas.

Na rotina: para os cuidados diários, o ideal é usar xampu e condicionador, além de finalizadores específicos para esse tipo de fio. Em alguns casos, eles poderão ter pontas secas e couro cabeludo oleoso. Nesse caso, o ideal é usar xampu e condicionador hidratante, intercalando duas vezes por semana com xampu que trate a oleosidade do couro cabeludo.

Na hora do corte: normalmente, os cortes para cabelos cacheados são feitos para diminuir volume e tamanho. Porém existem cortes que se adequam melhor para quem possui cabelos cacheados, mas precisam ser analisados caso a caso dentro do perfil e rosto do cliente. Por isso, procure um especialista.

Soltinhos soltinhos: sobre prender os fios, depende de como será preso e por quanto tempo, mas há pesquisas que pedem cautela, pois o uso pode causar queda dos fios e até mesmo influenciar no humor.

Você pode ter cachos: existem tratamentos que podem deixar os cabelos cacheados, seja por um dia ou por um período maior. Isso dependerá do tipo e qualidade do cabelo.

Essenciais para os cachos: para quem deseja manter cabelos cacheados, o ideal é ter sempre um ativador de cachos, leave in. Você pode misturar uma pomada para manter a fixação e modelagem. Já para evitar o frizz (aqueles fios rebeldes que espetam), o legal é utilizar finalizadores e óleo anti-frizz, normalmente alguns produtos para cabelos cacheados já possuem em sua composição esses elementos. Existem muitas marcas disponíveis desses produtos no mercado, procure indicação de um amigo ou profissional e adeque a escolha ao seu bolso.

Pois é, não faltam opções para ter uma imagem pessoal bem cuidada e, se quiser, ficar na moda.