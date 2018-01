Vestir-se bem e elegantemente está mais associado a um estado de espírito do que a regras de dress code (códigos do vestir), ou seja, quando você entende sua essência e seu estilo, suas roupas tornam você uma pessoa elegante e bem vestida, independente da marca ou do tipo de peça que você está usando.

Alguns produtos, no entanto, tendem a vestir bem qualquer pessoa em qualquer situação. Esse é o caso do blazer casual, um curinga no guarda-roupa que pode te salvar em várias situações. Seja para um jovem ou um homem mais maduro, seja para o trabalho ou para o lazer, essa peça é extremamente versátil e pode ser encontrada em diversas opções, do lúdico ao fit.

Separei algumas dicas para você usar o blazer casual certo no momento certo. Lembre-se, no entanto, que questões como cores, estampas e modelagem são muito pessoais e você deve encontrar aquilo que é o ideal para suas necessidades.

Blazer com bermuda: Sim, isso pode! E fica muito interessante principalmente para os mais jovens. Pode ser usado para eventos menos formais e durante o dia, como casamentos ao ar livre, casamentos civis, festas de aniversário, inaugurações, exposições, coquetéis ou até para um happy hour. O importante é escolher uma modelagem mais curta e justa ao corpo e um tecido menos estruturado como o algodão (sem brilho) ou linho e, preferencialmente, sem forro. O ideal é dispensar a gravata.

Blazer com camiseta: Sim, também pode! (risos) A moda tem andado tão liberal que algumas coordenações ainda assustam. Mas, se o blazer for mais despojado, de um tecido leve e acinturado você pode usar com camiseta sem problemas e nas mesmas situações citadas para o uso com bermuda. Pode ser tanto camisetas lisas quanto as estampadas, mas particularmente acho que as listradas harmonizam melhor com o blazer.

Blazer colorido: são peças muito modernas que agregam criatividade ao visual, mesmo para situações um pouco mais formais, que exijam uma camisa, sapato e calça de brim. Procure coordenar a cor do blazer com a camisa e/ou sapato. Prefira calças mais neutras, como o caqui, marrom, bege ou branco e cores escuras como o preto e marinho. Para um visual mais discreto, você pode fazer um look monocromático com o azul. Lembre-se que o blazer branco também é uma ótima opção, mais sóbria e fresca. O vermelho, no entanto, é cor de blazer que está na moda.

Blazer estampado: poucos se arriscam nessa opção (para mim a mais inspiradora). Ainda é difícil achar esses artigos no varejo brasileiro, por isso é preciso garimpar ou mandar fazê-los. O resultado final do visual é muito criativo, divertido e chamativo. Então use se você realmente estiver confortável com a escolha. Opte por camisas e calças sem estampa, assim o visual fica menos sobrecarregado e não queira usá-lo várias vezes seguidas, pois é uma peça que marca muito. Aos mais audaciosos, é possível sim fazer um mix de estampas entre o blazer e uma camisa estampada, mas isso é assunto para outro post.