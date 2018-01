Você acha que batom, sombra e cílios postiços fazem pequenos milagres nas mulheres? Saiba que os homens também têm seus pequenos recursos. Ainda que não assumam ou talvez nem tenham total compreensão disso, eles têm investido largamente na aparência pessoal e se deixado seduzir pelos benefícios da vaidade e dos modismos.

Podemos confirmar isso na crescente venda dos produtos de beleza para o público masculino, no investimento em campanhas de marcas masculinas de moda, no boom das barbearias, nos penteados rebuscados (tipo coque samurai), na procura por uma vida mais saudável e envolvida com atividades físicas. Você pode encontrar mais argumentos e até dados, mas o fato básico que está por traz desse movimento todo é um só: o homem está mais vaidoso sim!

Mais vaidoso porque as mulheres estão mais exigentes, porque a concorrência masculina está mais acirrada, porque a cultura gay influenciou sim a estética masculina, porque há mais produtos e serviços a disposição para o consumidor e porque, aos poucos, medos e preconceitos vão sendo superados.

Longe ainda de falar em maquiagem masculina [que já cresce entre os homens], os cuidados atuais parecem simples, porém, já repercutem enormemente no visual. Já pensou no quanto a barba, um penteado, uma tatuagem ou uma depilação podem alterar a percepção de beleza sobre um homem? Te afirmo que alteram tanto quanto uma boa maquiagem para as mulheres.

Pensando nisso separei algumas constatações. Veja:

Antes de falar que vaidade é desnecessária ou que você não é vaidoso, atente-se aos recursos estéticos que você já está utilizando e talvez nem se dê conta. Veja o quanto isso pode ser benéfico e até te auxiliar nas esferas pessoal e profissional.

Não ache, porém, que você ficará necessariamente mais bonito usando barba, penteado diferente, isso ou aquilo. Apenas quero convidá-lo a tomar consciência da sua aparência pessoal e das escolhas que faz diariamente para compreender que sua imagem pessoal pode depor a favor (ou contra) sua personalidade e os seus próprios objetivos.