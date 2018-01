Não é de hoje que degustar um bom vinho é sinal de sofisticação, e as recentes descobertas (e confirmações) da ciência acerca dos benefícios de uma taça diária de vinho têm dado ênfase a essa bebida. E quem nunca se apeteceu por vinhos começa a se ver refém, já que além dos apreciadores natos surge também uma leva de influenciados digitais que precisa beber vinho para socializar de forma mais contemporânea(!).

Segundo dados do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) enquanto a economia nacional desacelera, o consumo de vinhos de mesa cresceu 7,26% no país de 2014 para 2015 e 18,09% se considerados vinhos finos, de mesa e outros derivados da uva e do vinho. O vinho ocupa o segundo lugar no consumo nacional (25% do total, perdendo apenas para cerveja) e são as mulheres as que mais apreciam a bebida, segundo dados do I Levantamento Nacional sobre os Padrões de Consumo de Álcool na População Brasileira (por isso, homens, aprendam mais sobre vinhos!).

Participei ontem de um workshop sobre vinhos promovido pelo Senac Campinas com a sommelière, engenheira agrônoma e professora Camila Mocho (camila.mocho@gmail.com). A partir do seu vasto conhecimento técnico e experiência internacional, Camila desmistificou muitos dos valores vinculados ao vinho. E, para minha alegria, sim, há vida além do tinto seco, aliás excelentes e premiados vinhos doce, rosé e branco.

Vinho bom é vinho tinto seco? Acreditei piamente nisso a minha vida toda até ontem. E, para ser sincero, sempre sofri um certo bullying por gostar de vinho doce, rosé ou branco. Afinal, no senso comum, seriam esses vinhos femininos e opções mais populares. Enganos preconceituosos, pois vinho não tem gênero, tem sim é personalidade, e tão pouco é o sabor amadeirado que faz dele um distinto vinho.

Obviamente um workshop de 2 horas não torna ninguém um sommeliér de vinhos (não é minha pretensão aqui), mas, já podemos fazer escolhas mais diversificadas e fugir do senso comum a partir de mais informações. E, por isso, destaquei algumas dicas e ensinamentos que podem ser, segundo Camila Mocho, muito úteis ao beber entre amigos ou em casal, afinal, a prosa é o quinto sentido (audição) que o vinho nos proporciona.

– Nem todo vinho doce é ruim. As uvas americanas, do tipo de mesa, apesar de doces não têm a quantidade suficiente de açúcar para o processo de fermentação e produção natural do álcool, por isso, muitas vinícolas adicionam sacarose de cana e outros aditivos como corantes e compostos de correção, com o objetivo de terminar a produção de álcool. Claramente isso empobrece o vinho, mas existem vinhos doces que são feitos a partir de uvas com alto teor de açúcar provenientes de uma colheita tardia ou até mesmo utilizando a técnica da podridão nobre, o que garante um açúcar de melhor qualidade e suficiente para atingir o teor alcoólico desejado e ainda adoçar a bebida. São exemplos desse grupo os vinhos da região francesa de Sauternes, os húngaros Tokaji e os alemães Beerenauslese e Trockenbeerenauslese.

– Espumantes nacionais são de excelente qualidade. Segundo Camila Mocha, os espumantes nacionais têm altíssima qualidade, tendo inclusive ganhado prêmios internacionais. Dois bons exemplos são os espumantes da Casa Valduga, produzidos no Brasil desde 1875, e a linha Dr. Fausto da vinícola Pizzato. Ela explica que para reconhecer a qualidade de um bom espumante é preciso, num primeiro aroma da bebida, sentir um delicado aroma de “fermento de pão”. As borbulhas de gás carbônico que se formam no espumante são chamadas de perlage e, numa boa bebida, são uniformes e concentradas no meio da taça.

– O vinho deve ser apreciado com todos os nossos sentidos. Ainda que algumas características sejam muito técnicas para um leigo ou iniciante, como a textura da bebida ou a alteração de cor, Camila destaca que devemos sentir o aroma e tentar identificar a qual família olfativa pertence, o que enriquece a experiência. São quatro famílias: frutas, flores, vegetais e animal. Pude experimentar duas variações: um vinho branco com aroma de vegetal (capim) e um vinho tinto com aroma de frutas (frutas vermelhas). Esse óptica do aroma expande os sabores!

– Beber vinho é um ritual. Existem muitos detalhes envolvidos na degustação, mas isso não deve ser desestimulante a quem quer começar, ao contrário, nada ali é por acaso, tudo contribui para a experiência de uma boa bebida e descobrir esses “segredos” é parte dessa aventura. Alguns exemplos: vinho branco é servido gelado, por isso ótimo para os dias quentes; vinho tinto, no Brasil, não pode ser servido a temperatura ambiente (muito quente aqui né?); a taça média bordô atende bem a qualquer tipo de vinho, já que existem dezenas de opções de taças; quanto maior fica a rolha de cortiça após extraída da garrafa, melhor deverá ser o espumante; há também bons vinhos com a rolha screw cap (rosca); e cheirar a rolha é deselegante, apenas o sommeliér faz isso para identificar problemas na rolha que podem desqualificar a bebida.

Se beber vinho transcendeu a tradição e virou um modismo, que possamos experimentar com consciência e respeito à técnica e aos séculos de história. Faça suas novas escolhas e surpreenda alguém!