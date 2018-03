Diz o velho ditado que ninguém faz amigos bebendo leite. Mas, fazendo drinks as possibilidades aumentam significativamente! E, de fato, quem está atrás do balcão preparando as bebidas é muitas vezes o único ouvinte de muitos desabafos.

Já imaginou a diversidade de pessoas, problemas, conquistas e histórias que passam numa noite por um balcão de bar? Douglas Maiochi, vulgo Doug!, 32, sabe bem como isso funciona. Tornou-se barman por acaso e viu sua vida se transformar a partir dessa experiência. Sem nunca ter feito uma caipirinha se quer, aceitou o desafio de gerenciar um bar e tomou contato com um universo muito particular: os clientes.

Cada noite de trabalho passou a render uma narrativa diferente que era publicada em seu perfil pessoal no Facebook, o qual virou uma vitrine dos diálogos inusitados e até mesmo absurdos do bar. A cada postagem o número de curtidas, comentários e compartilhamentos só aumentava e, assim, os amigos começaram a cobrar causos novos com maior frequência.

Aspirante a baixista, fã de pin-ups, punk rock – Roberto Carlos também! – e tatuagens, Doug percebeu que os drinks faziam muito mais que deixar as pessoas mais soltas: a bebida deixa as pessoas praticamente sem filtro.

E esse foi o combustível perfeito para produzir assuntos que viraram um livro: “Diálogos de Balcão” (Editora Bigorna), o qual relata em suas 64 páginas, do ponto de vista irreverente do narrador, as situações e diálogos mais improváveis, além de receitas especiais de drinks – afinal, foi por isso que o livro nasceu!

Segundo Doug, o assunto preferido são esportes e variam conforme os eventos vão acontecendo, “quando tem Super Bowl todo mundo gosta de futebol americano; nos playoffs da NBA todo mundo entende de basquete, nas Olimpíadas de Inverno todo mundo acha que entende de patinação artística e por aí vai, mas, recentemente, todo mundo virou cientista político e tem alguma contribuição a dar sobre a crise brasileira”.

O melhor ficou para o livro, claro, mas pedi a Doug que nos contasse alguns causos:

CLIENTE: Me dá uma vodca com suco de cranberry.

DOUG: Eu sirvo a dose, completo com suco e coloco um canudo.

O cliente tira o canudo e fala: “sem essa viadagem”.

Eu honestamente fico sem palavras!

CLIENTE: Eu queria uma vodca caprichada. Marca uma dose e coloca duas.

DOUG: E eu queria ser goleiro do Palmeiras, mas tô aqui ouvindo você falar isso.

CLIENTE: Moço, moço! Eu não posso beber esse drink.

DOUG: Por que moça? Tem alguma coisa errada? Tá ruim?

CLIENTE: Não, ele tá bom, mas tem Coca-Cola e eu não posso tomar Coca por causa da quaresma.

Acho que Deus se importaria muito mais com a vodca, gin e rum que tem dentro desse copo, mas só pensei.

Doug afirma que a sua vida mudou para muito melhor depois que se tornou barman: “Eu vivia estressado, a vida era pagar contas e trabalhar, quando recebi a proposta de cuidar do bar, eu não sabia a diferença entre um morango e uma lichia! Mais que fazer drinks, eu aprendi a fazer a minha própria história, conheço muita gente nova e dor de cabeça agora, só de ressaca, nos dias de folga!”, diz aos risos.

Serviço:

Lançamento, sábado, 25/06 das 14h às 17h

No Riva Rock Discos

Rua Luzitana, 1498, Centro, Campinas/SP