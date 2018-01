A moda da barba acabou desenvolvendo um serviço que estava quase em extinção: as barbearias. Mas engana-se quem acha que elas só vivem de fazer barbas, ao contrário das suas antecessoras agora são salões especializados em cortes, químicas, barba, tratamentos estéticos e até entretenimento.

Isso mesmo, você não leu errado, entretenimento. As barbearias do século XXI são verdadeiras cápsulas do tempo que te remetem a décadas passadas, principalmente os anos 1940 e 1950. São totalmente pensadas quanto a decoração vintage, passando por equipamentos (como as clássicas cadeiras bicolor de couro), piso de madeira e azulejo hidráulico, músicas do tipo jazz, rockabilly e blues e até o uniforme dos profissionais.

Os serviços também são variados e querem reter os clientes não só pelo tratamento estético. As novas barbearias querem reforçar o conceito original de um ponto de encontro para homens e, para isso, oferecem mesas de sinuca, fliperamas, bar, venda de roupas, restaurante, estúdio de tatuagem e até dia do noivo. Um verdadeiro refúgio masculino.

Apesar das primeiras barbearias terem surgido na Grécia Antiga (alguns deuses, como Apolo e Ares, preocupavam-se muito com a estética, mitologia essa que influenciou o comportamento dos gregos), a invenção da lâmina descartável favoreceu o auto barbear em domicilio aniquilando com os prestadores de serviço. Somente em 2007 que o modelo contemporâneo de barbearias vintage foi resgatado através da precursora “Barbearia 9 de Julho”. Hoje já é possível encontrar redes, franquias e marcas independentes em quase todas grandes cidades.

Se o seu medo é de pagar caro por essa novidade toda, relaxe, a maioria cobra preços alinhados com o mercado (pesquise bem antes, pois como em todo serviço há preços estratosféricos) e se você acha que vai sair careca da cadeira, relaxe de novo, os “barbeiros” de hoje estão antenados com as últimas novidades em cortes e técnicas.

Separei algumas dicas de barbearias vintage que valem a pena ser conhecidas. Confira!

