Mesmo na crise o brasileiro não deixa de consumir perfumes. Pelo menos é que o evidenciam os dados e previsões do Euromonitor e da Canadean: já alguns anos o país é o líder em volume consumido de fragrâncias per capita no mundo.

Só em 2014, segundo dados do Euromonitor, o setor de perfumes registrou crescimento de 13%, atingindo o faturamento de R$17,1 bilhões, com previsão de R$21 bilhões em 2019.

A formação cultural brasileira – e o clima quente – favoreceram o costume do uso de perfumes cotidianamente. E isso sem distinção de gêneros, tanto que o consumo masculino de perfumes representa 48,7% do volume total comercializado no país. Aliás, 25,5% das vendas são de consumidores que buscam através do perfume uma imagem de virilidade (ou feminilidade).

Segundo relatório publicado pela Canadean os homens gostam de consumir perfumes por prazer e descobrir novas fragrâncias, o que configura quase 25% das motivações de compra. Cientes disse, as marcas de perfumes nacionais e internacionais têm investido pesado no lançamento de novas rótulos para o público masculino.

Jessica Martinez e Vivian Iara Strehlau conduziram uma pesquisa em 2012 sobre o comportamento de consumo de perfumes pelo público masculino. A pesquisa revelou que 95% dos homens utilizam perfumes e desses, 68% disseram fazer uso diariamente. A maioria (83%) disse ser comprador dos seus próprios perfumes e os cinco atributos mais relevantes na hora da compra são: aroma, marca, preço, estado de espírito na compra e o frasco.

Quer saber quais são os últimos lançamentos e apaixonar-se por um novo perfume? Selecionei algumas dicas que chegaram recentemente as prateleiras, confira!

Adidas – a marca lançou três fragrâncias para linha Sport Sensations: Extreme Power, Ice Dive e Pure Game. Cada uma pensada para um homem diferente.

Ferrari Cavallino – a marca aumentou a coleção Ferrari Essence Collection, que já tem 5 rótulos, com a novidade do Vetiver Essence.

Hugo Boss – a marca mais desejada pelos homens no Brasil lançou o rótulo Boss the Scent.