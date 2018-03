Muitos desavisados acham que moda é só aquilo que é desfilado ou comercializado pelas grandes marcas do segmento de luxo. Na realidade a maior parte das informações de moda vai nascer lá, mas não unicamente.

A partir da década de 1950, as ruas começaram a ser um painel de inspiração extremamente relevante para os designers e suas coleções. Logo, marcas de diversos segmentos foram copiando ou adaptando estéticas da rua para as passarelas. Hoje, não se fala em moda sem entender o que o grande público está consumindo – ou desejando.

E desde metade do ano passado estamos vivendo um boom de calças masculinas coloridas no grande varejo. Nada tão gritante como àquelas calças difundidas pela extinta banda Restart em 2009. As cores agora refletem um consumidor mais maduro, porém, ainda disposto a brincar com um visual mais jovial.

Primeiro vieram as botas amarelo queimado (até falamos delas aqui no blog) e, agora, são as calças, também chamadas de caramelo. Curiosamente é uma cor relativamente difícil de ser comercializada para o público feminino, mas que caiu nas graças dos homens. Duvida? Entre em qualquer loja que você vai encontrar pelo menos uma opção de calça nessa cor.

Apesar de ser um amarelo, o tom queimado torna a peça muito versátil e fácil de ser combinada. Veja algumas dicas:

– Vai muito bem com partes de cima azuis, nos seus diversos tons, como o azul das camisas jeans.

– Com estampas, especialmente aquelas que tiverem algum detalhe na mesma cor da calça ou referências étnicas, já que esse caramelo remete a uma imagem mais natural.

– Com vermelhos, para os mais ousados! Não se preocupe que não ficará uma imagem infantil, pois o tom queimado é uma cor classificadora, isto é, comunica maturidade, sobriedade e sofisticação.

– E claro, combina super bem com partes de cima brancas, pretas (especialmente poás, que estão na moda também) e cinzas.

Abaixo selecionei alguns looks para você se inspirar. Aproveite!