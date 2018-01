Carnaval chegando e os convites para folia começam a surgir. Quer curtir algum bloco usando fantasia, mas a grana e o tempo estão curtos? Pensando nisso separei cinco dicas de fantasias que vestem do cara mais ousado ou mais sisudo, e simples, já que podem ser feitas praticamente com tudo que temos no guarda-roupa ou em casa.

Se quiser caprichar, pode comprar um acessório ou outro para deixar o visual mais interessante, mas o principal é não perder o espírito da brincadeira e sair fantasiado. Vejamos.

Salva vidas: 4 peças formam uma fantasia simples, sexy e super fresca. Se não quiser ir de sunga, pode substituir por uma bermuda vermelha de tactel (aquela do futebol mesmo). Vale procurar por uma boia do tipo torpedo, que deixa a fantasia com menos cara de improviso e reforça o seu significado.

Marinheiro: uma fantasia clássica, exatamente por ser fácil de montar. Discreta e fresquinha, vai bem para os mais tímidos: camiseta listrada de azul e branco, bermuda branca ou azul (vale um jeans no improviso) e sapato dockside ou mocassim azul. Vale comprar o chapeuzinho de marinheiro ou, na pressa, fazer em casa em papel com os modelos que encontramos na internet. Pode aproveitar também aquele colar ou pulseira de âncora que você comprou recentemente!

Mix indígena: a ideia é misturar várias referências indígenas e aproveitar peças estereotipadas para não sair de casa sem nenhuma fantasia. Nas últimas estações vimos na moda peças com estampa étnica (padrões andinos e mexicanos, por exemplo), por isso, talvez você ou algum amigo tenham regatas/camisetas com esse tipo de estampa. Resgate aquela sandália de couro e procure um cocar para comprar. Se quiser, pode fazer o cocar em casa: pegue uma tira de tecido estampado ou couro do tamanho da circunferência da sua cabeça e fixe uma única pena na lateral.

Onde está Wally? Personagem conhecido mundialmente é sempre revisitado pelo pessoal que deixa a fantasia para última hora. Opção fácil e barata, pode-se ainda substituir a calça azul por uma bermuda (mais fresquinho). Na falta de um gorro listrado de vermelho e branco vale o gorro do Papel Noel mesmo… afinal, o importante é brincar!

Tin Tin: ainda nos personagens famosos, outra opção divertida e fácil de montar é o Tin Tin: calça caramelo (ou bermuda cargo), meião branco do futebol e pólo azul com colarinho branco (pode substituir por uma camiseta azul ou a pólo azul da Seleção mesmo). Os acessórios é que deixam a fantasia divertida, por isso, procure uma máquina antiga e um cachorro branco de pelúcia.