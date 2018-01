Ao longo dos últimos séculos o homem foi perdendo algumas características estéticas que o diferenciava das mulheres. Os pelos corporais foram um dos eliminados! Mas, apesar da depilação parecer algo totalmente novo, na realidade é uma prática que vai e volta aos hábitos masculinos ao longo da História da humanidade.

Como uma tendência mundial, no Brasil a depilação masculina já é uma realidade e há vários fatores que influenciam nesse aumento: atletas, modelos, atores e celebridades que se depilam, peças de roupas que expõem demais os pelos; além da forte contribuição dos homossexuais na formação de uma estética metrossexual.

Somado a isso tudo ainda contribui a opinião das mulheres. Um estudo apresentado no journal acadêmico Archives of Sexual Behavior, da International Academy of Sex Research, aponta que 82% das mulheres preferem homens depilados. Os locais com maior índice de reprovação para presença de pelos são as costas, com 90% de rejeição, as nádegas com 86% e o peito com 79%. Mas, as mulheres também esperam um certo equilíbrio, por isso, nada de depilação corporal completa – e cultive sua barba, pois elas ainda gostam!

Depilar-se não é uma decisão apenas estética, podemos apontar cinco benefícios para essa prática.

1. O corpo masculino normalmente tem muitos pelos por conta da testosterona, o fato de retirá-los acaba proporcionando uma sensação de maior conforto, já que diminui a fricção em algumas áreas, como as axilas e o entre pernas.

2. A depilação também contribuiu com a higiene pessoal, uma vez que o acúmulo de pelos pode aumentar a umidade local incentivando a proliferação de bactérias que, em alguma medida, acentuam odores causados pela transpiração.

3. A ausência de pelos também ajuda a destacar a definição muscular. E não só, toda região depilada aparenta ser maior, como as nádegas e o pênis.

4. A depilação pode, também, aumentar o prazer sexual na medida que a falta de pelos interfere na sensibilidade do toque entre as peles.

5. Tem medo da dor? Além da pele masculina ser mais grossa, portanto mais resistente a dor, hoje há várias técnicas para depilação (algumas quase indolores), tais como lâminas, depiladores elétricos, cera fria, cera quente, cera egípcia, creme depilatório, roll-on, laser, pinças, threading (linhas), além das máquinas de aparar e tesouras, que dão uma significativa diminuída no volume com zero de dor.

Não há restrições de regiões para depilação masculina, desde que a técnica aplicada seja adequada. No mais, tudo vai depender do gosto e de como você se sente mais confortável. Experimente!