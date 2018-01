A entrada dos homens no universo de cosméticos aconteceu de fato! Nunca houve tantas opções e linhas exclusivas para as necessidades especificas da pele masculina. Se antes só existiam as opções de usar escondido ou dividir aquele hidratante ou xampu especial de alguma mulher da casa, agora a prateleira no banheiro precisa dividir espaço com os tubos, potes e sprays (quase sempre) cinzas que são só deles.

Em 2019 o Brasil será o maior mercado de cosméticos masculinos entre os 80 países monitorados pela Euromonitor International, empresa de pesquisa que monitora o setor de beleza. Isso se deve a um aspecto cultural (tema de orgulho nacional) que é o ato de cuidar-se e embelezar-se, afinal, não tem como negar, brasileiros são muito vaidosos; outra questão que contribui para essa futura liderança global é a atenção da indústria cosmética ao jeito que eles usam esses produtos, ofertando opções cada vez mais assertivas.

Quer ver três produtos que são novidades e que deveriam estar na sua prateleira? Confira!

Hidratante corporal em spray: já sei, você detesta passar hidratante por que embaraça nos pelos, a textura é grossa e difícil de espalhar e as fragrâncias, geralmente, são muito doces? Eu também não gostava, mas hidratante é importante para a pele masculina que, por ser mais oleosa, precisa manter-se bem hidratada para controlar a produção de óleo natural. Para ajudar-nos surgiram os hidratantes em spray com fórmula fluída, de rápida secagem e fácil absorção. É simples mesmo! Não cria pelotas e você não precisa lavar as mãos depois para tirar o excesso, tampouco aquela sensação de viscosidade fica na pele (risos). Eu testei e aprovei o Desodorante Hidratante Spray (150mL – R$35,50) da nova linha Natura Homem – a fragrância é suave e refrescante com notas de Alecrim.

Antissinais, hidratante facial e protetor solar: a empresa Minds&Hearts indicou em uma das suas pesquisas que o rosto é a parte que recebe mais atenção cosmética dos homens. E a indústria compreendeu que diferentemente das mulheres, não vamos passar várias camadas de produtos após o banho, por isso opções 3×1 ou 2×1 são muito bem-vindas. Juntando a tão importante hidratação facial com a proteção solar e controle de sinais da idade, já existem produtos específicos para o público masculino. Eu usei durante muito tempo uma opção dessas desenvolvidas para o público feminino: excelente produto da marca Reviline Olhos (Mantecorp – R$140). Mas se você procura um tubo mais discreto e uma fragrância mais neutra, já temos opções à moda deles: Creme Clinique for Men Anti Age Mosturizer (100mL – R$229); Shiseido Men Skin Empowering (50mL – R$424) e Hidratante Antissinais Natura Homem (40g – R$79,90).

Óleo para barba: usar sabonete corporal no rosto nunca mais! O que não faltam são opções de óleo para barbear. Por que usá-los? Porque hidratam os fios da barba e hidratam a pele, ajudam no desenho da barba, diminuem os cortes faciais e a vermelhidão pós barbear – ajudam também a quem está deixando a barba crescer, tem barba comprida ou prefere manter a barba curta, já que alivia a sensação de coceira dos pelos crescendo. Existem diversos tipos de óleos: pré-barbear, para barbear, pós-barbear e o balm. Cada qual com sua função e seus diversos benefícios. Seu barbeiro poderá orientá-lo na escolha mais adequada.